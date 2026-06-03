ICG, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Pressione sulla società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di ICG . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 18,26 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 17,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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