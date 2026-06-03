ICG, scendono le quotazioni a Londra
(Teleborsa) - Pressione sulla società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di ICG. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 18,26 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 17,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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