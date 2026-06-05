Milano 16:48
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Londra 16:48
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Francoforte 16:48
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Pesante sul mercato di New York Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Lululemon Athletica
In forte ribasso il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che mostra un -8,25%.
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