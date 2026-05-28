Wall Street debole, pesano inflazione ai massimi da tre anni e tensioni Iran-USA

(Teleborsa) - I principali indici di Wall Street avviano la seduta all'insegna della cautela, mentre l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran
riduce le speranze di un accordo di pace imminente e gli investitori analizzano i nuovi dati sull’inflazione.
I prezzi del petrolio
sono saliti di oltre il 2%, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno registrato un lieve rialzo, con la continua chiusura dello Stretto di Hormuz
che alimenta le preoccupazioni inflazionistiche.
I dati macro diffusi prima dell'avvio della borsa statunitense hanno mostrato che l’inflazione
negli Stati Uniti è aumentata ad aprile al ritmo più rapido degli ultimi tre anni, trainata dall’aumento dei prezzi dell’energia a causa della guerra con l’Iran. Le richieste di sussidi di disoccupazione
sono aumentate di 5.000 unità, nella settimana terminata il 23 maggio, a 215.000. Inoltre, il PIL
è cresciuto a un tasso annualizzato dell'1,6% nel primo trimestre del 2026, contro la crescita del 2% attesa dagli analisti. preliminare.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
lima lo 0,41%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.514 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,02%); come pure, senza direzione l'S&P 100
(-0,03%).