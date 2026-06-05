Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dell'1,15% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.276,9, mentre il primo supporto è stimato a 8.179,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.374,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)