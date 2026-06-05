Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dell'1,15% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.276,9, mentre il primo supporto è stimato a 8.179,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.374,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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