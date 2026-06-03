Ancora denaro sul titolo STM

(Teleborsa) - Ancora giornata di acquisti per STMicroelectronics , che guadagna lo 0,64% attestandosi a 68,70 euro, dopo aver chiuso ieri con un balzo di oltre il 15%.



Il titolo continua a beneficiare dell'annuncio, da parte della società, che "i ricavi relativi ai data center sono ora attesi intorno ad 1 miliardo di dollari nel 2026 (rispetto a 'agevolmente sopra i 500 milioni di dollari' previsti in precedenza). Assumendo che la dinamica attuale continui e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 i ricavi potrebbero raddoppiare (rispetto a 'nettamente sopra ad 1 miliardo di dollari' previsto in precedenza)".



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' azienda italo-francese di semiconduttori evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso STMicroelectronics rispetto all'indice.



Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 67,59. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,17.

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