Ancora denaro sul titolo STM
(Teleborsa) - Ancora giornata di acquisti per STMicroelectronics, che guadagna lo 0,64% attestandosi a 68,70 euro, dopo aver chiuso ieri con un balzo di oltre il 15%.
Il titolo continua a beneficiare dell'annuncio, da parte della società, che "i ricavi relativi ai data center sono ora attesi intorno ad 1 miliardo di dollari nel 2026 (rispetto a 'agevolmente sopra i 500 milioni di dollari' previsti in precedenza). Assumendo che la dinamica attuale continui e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 i ricavi potrebbero raddoppiare (rispetto a 'nettamente sopra ad 1 miliardo di dollari' previsto in precedenza)".
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda italo-francese di semiconduttori evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso STMicroelectronics rispetto all'indice.
Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 67,59. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,17.
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