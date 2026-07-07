Quaise Energy raccoglie 134 milioni di dollari nella prima fase del round Serie B

(Teleborsa) - Quaise Energy, azienda statunitense attiva nello sviluppo di impianti geotermici supercaldi su scala industriale, ha annunciato la prima fase del suo round di finanziamento di Serie B, raccogliendo 134 milioni di dollari, con ulteriori finanziamenti azionari e obbligazionari previsti a breve. Il round è stato guidato da Prelude Ventures, con investimenti strategici da parte di JERA e Idemitsu, due delle maggiori società energetiche giapponesi. Quasi tutti gli investitori esistenti, tra cui Safar Partners, hanno partecipato al round.



I proventi della Serie B finanzieranno il Progetto Obsidian, la prima centrale geotermica supercalda commerciale al mondo, e il continuo sviluppo e la commercializzazione del sistema di perforazione a onde millimetriche di Quaise, con l'obiettivo di raggiungere profondità superiori a 5 km. Parallelamente, l'azienda sta raccogliendo finanziamenti azionari e obbligazionari a livello di progetto, avvicinandosi così ai primi ricavi garantiti da partner commerciali che non sono ancora stati resi noti. Il round di finanziamento di Serie B porta il totale dei fondi raccolti da Quaise a 230 milioni di dollari.



"La nostra ambizione è quella di alimentare la civiltà con la fonte di energia più promettente della Terra. Questo round ci permette di passare da una tecnologia collaudata sul campo ai primi ricavi commerciali", ha dichiarato Carlos Araque, CEO di Quaise Energy.

Condividi

```