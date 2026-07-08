Angelini Ventures nel round di serie B da 19 milioni di dollari per Handspring, piattaforma online per salute mentale

(Teleborsa) - Angelini Ventures, la società di corporate venture capital di Angelini Industries, gruppo industriale attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, partecipa a un round di finanziamento di serie B da 19 milioni di dollari per Handspring, piattaforma virtuale per la salute mentale che offre percorsi di cura evidence-based a bambini, adolescenti, giovani adulti e alle loro famiglie.



Il round, guidato da RPS Ventures, vede la partecipazione di Angelini Ventures come nuovo investiture e il rinnovato sostegno di Cobalt Ventures, NextView Ventures, nvp capital, Hyde Park Angels (HPA), Cornucopian Capital e altri investitori già presenti nel capitale. L’operazione porta a 37 milioni di dollari il totale raccolto da Handspring e conferma la crescente fiducia del mercato in un modello di cura clinicamente rigoroso e sostenibile.



L’ingresso di Angelini Ventures rafforza il profilo internazionale del round e si inserisce nella strategia della società di sostenere aziende innovative in grado di trasformare i modelli tradizionali di cura, migliorando accessibilità, qualità e risultati per i pazienti, contribuendo all’evoluzione dei sistemi sanitari e a sviluppare strumenti e tecnologie che possano rispondere a bisogni ancora ampiamente insoddisfatti. Per Angelini Ventures si tratta della seconda company attiva nell’ambito della salute mentale, dopo gli investimenti in Serenis (piattaforma digitale italiana per la salute mentale e il benessere psicologico), a conferma dell’attenzione del fondo verso un’area terapeutica sempre più prioritaria, in cui soluzioni innovative e di tecnomedicina possono contribuire a intercettare precocemente i disagi emotivi, psicologici o comportamentali, soprattutto nelle nuove generazioni, e a favorire percorsi di cura personalizzati e continuativi, pensati sui bisogni del paziente e orientati alla qualità dei risultati.



Le risorse raccolte saranno utilizzate per l’espansione a livello nazionale (attualmente l’azienda è attiva in otto Stati: California, Florida, Georgia, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania e Washington), ampliare il team di terapeuti e il relativo modello di sviluppo professionale, approfondire i programmi di cura e continuare a sviluppare ulteriormente la piattaforma tecnologica proprietaria. A seguito del finanziamento, Nancy Hilliker di RPS Ventures entra nel Consiglio di Amministrazione, insieme a Dipa Mehta di Cobalt Ventures, già membro del board, mentre Sarah Fox di Angelini Ventures fa ingresso nel board in qualità di osservatrice.

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