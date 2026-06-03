Ariston, Barclays alza rating a equal weight e TP a 3,3 euro

(Teleborsa) - Barclays alza il rating su Ariston da underweight a equal weight.



Il prezzo obiettivo, riportano gli analisti, "sale leggermente a 3,3 euro da 3,1 euro, con uno scenario positivo di 4,8 euro, trainato da migliori prospettive macroeconomiche, un'adozione delle pompe di calore più rapida del previsto, che porterebbe a un aumento dell'utile per azione e/o a un'esecuzione delle operazioni di fusione e acquisizione migliore del previsto, e uno scenario negativo di 2,7 euro, trainato da prospettive macroeconomiche più deboli, un'adozione delle pompe di calore più lenta del previsto e/o operazioni di fusione e acquisizione costose".







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