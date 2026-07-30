Banca Mediolanum, utile semestre +16%. Alza stima margine interesse 2026

(Teleborsa) - Banca Mediolanum , big italiano del risparmio gestito, ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 555,5 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al semestre 2025. Il buon andamento dei risultati commerciali, unito alla forte crescita delle masse gestite nel corso gli ultimi 12 mesi, ha consentito di ottenere Commissioni nette per 705,7 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al primo semestre del 2025. Il Margine di interesse pari a 478,5 milioni di euro risulta in crescita del 30% rispetto al primo semestre 2025, principalmente per via della riduzione del costo della raccolta dei depositi della clientela e della tesoreria.



La Raccolta Netta Totale è stata positiva per 6,37 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto 4,20 miliardi di euro, il 7% in meno rispetto al primo semestre record del 2025. Il totale delle Masse Gestite e Amministrate è pari a 168,23 miliardi di euro, risultando in crescita dell'8% dalla fine del 2025 e in aumento del 16% rispetto al 30 giugno dello scorso anno grazie alla forte raccolta ottenuta dal Gruppo e al positivo contributo dei mercati finanziari.



"Il primo semestre del 2026 si conferma un periodo di grandi soddisfazioni per Banca Mediolanum - ha commentato l'AD Massimo Doris - L'utile netto raggiunge infatti i 555,5 milioni di euro, con una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ancora più significativo è il fatto che questo risultato sia sostenuto dalla forza del nostro business strutturale, con il margine operativo infatti che si attesta a 683,8 milioni di euro, in aumento del 20%. Numeri che confermano la solidità e la capacità di generare valore del nostro modello di business. Altrettanto rilevanti sono i risultati raggiunti in termini di masse amministrate e gestite, che con 168 miliardi di euro stabiliscono un nuovo record. Continua inoltre il percorso di sviluppo del portafoglio crediti, ormai prossimo ai 20 miliardi di euro. Anche il numero dei clienti prosegue il trend di crescita con un totale di 2.089.500, grazie anche all'acquisizione di circa 110 mila nuovi clienti nel semestre. Infine, i Family Banker del Gruppo aumentano del 5% da inizio anno e raggiungono quota 7.164".



"I risultati conseguiti nel semestre mi fanno guardare con grande fiducia e ottimismo alla seconda parte del 2026 e, più in generale, al futuro della nostra banca - ha aggiunto - Essi confermano infatti la validità del percorso di crescita organica intrapreso da Banca Mediolanum e la nostra capacità di proseguire con determinazione lungo questa direzione"



I risultati attesi per l'esercizio 2026 sono: raccolta netta in risparmio gestito ancora sostenuta: volumi in linea con i 9 miliardi del 2025 a fronte di mercati stabili; margine da interessi in aumento tra il 15% e il 18% rispetto al precedente esercizio (vs precedente di "circa il 15%"); cost/Income Ratio pari a circa il 38%; costo del Rischio pari a circa 20 bps; dividendo in crescita rispetto al dividendo base 2025 di 0,80 euro per azione (soggetto ad approvazione).

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