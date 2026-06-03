Bitcoin scivola ai minimi da febbraio mentre le criptovalute competono per la liquidità

(Teleborsa) - Mercoledì il Bitcoin è sceso ai minimi da febbraio, fino a 65.385 dollari con un calo del 2,3%. La scivolata è avvenuto dopo che l'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno chiuso a livelli record martedì e il Nikkei 225 giapponese ha toccato un massimo storico mercoledì.



"Il problema più ampio è la rotazione della liquidità", secondo il desk di trading di QCP. "Il settore delle criptovalute si trova ad affrontare una forte concorrenza per i capitali, mentre i mercati azionari continuano a sovraperformare, con investitori nativi del settore e gestori patrimoniali tradizionali attratti da prospettive azionarie più solide."



Secondo QCP, gli investitori potrebbero liberare liquidità dal Bitcoin per cogliere opportunità nei mercati privati ??o con offerte pubbliche iniziali (IPO) come quelle di SpaceX, OpenAI e Anthropic, tra gli eventi più attesi dell'anno.



Per quanto riguarda i livelli di supporto, gli esperti tengono d'occhio la fascia intorno ai 60.000 dollari per individuare un primo segnale di ripresa. Se il Bitcoin dovesse rompere questo supporto, potrebbe subire un calo molto più brusco, sostengono gli analisti.



(Foto: Jonathan Borba on Unsplash )

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