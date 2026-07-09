TeraWulf, punta a raccogliere oltre 3 miliardi di dollari per data center Anthropic in Kentucky

(Teleborsa) - Accelera TeraWulf al Nasdaq in scia alla notizia secondo cui la società americana di mining di bitcoin. si starebbe preparando a raccogliere circa 3,5 miliardi di dollari di debito per costruire un campus di data center nel Kentucky.



La notizia, riportato da Bloomberg, segna l'ingresso dell’azienda nel mercato dei leveraged loan.



Il finanziamento dovrebbe essere avviato nel corso di quest’anno, con Morgan Stanley pronta a guidare l’operazione, secondo quanto dichiarato dal direttore finanziario Patrick Fleury.. La transazione includerà sia leveraged loan che obbligazioni ad alto rendimento.



L’azienda ha spostato il proprio focus dal mining di criptovalute allo sviluppo di infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Lunedì, TeraWulf ha firmato un contratto di locazione ventennale con Anthropic per la struttura nel Kentucky. L’accordo dovrebbe generare circa 19 miliardi di dollari di ricavi e include due opzioni di proroga quinquennale, ha dichiarato Fleury.







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