BP valuta ancora cessione asset nel Mare del Nord per 2 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Il titolo BP sale a Londra sulla scorta della notizia riportata dal Financial Times secondo cui la major energetica aveva avviato trattative avanzate per vendere i propri asset nel Mare del Nord britannico a Ithaca Energy per quasi 2 miliardi di sterline, poi naufragata nelle ultime settimane. Secondo fonti informate, BP starebbe ancora valutando una cessione e potrebbe avviare trattative con altre società.



La società si è impegnata a realizzare dismissioni per 20 miliardi di dollari entro il 2027, dopo aver subito pressioni dal fondo hedge attivista Elliott Management, secondo quanto segnalato da FT.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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