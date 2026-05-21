BT Group prevede ricavi in calo anche nell'esercizio in corso

(Teleborsa) - BT Group , colosso britannico delle telecomunicazioni, ha chiuso l'esercizio 2026 con ricavi pari a 19,7 miliardi di sterline, in calo del 3%, e ricavi rettificati pari a 19,6 miliardi di sterline, in calo del 4%, a causa della diminuzione dei ricavi internazionali, inclusi i disinvestimenti, del calo delle vendite di telefoni cellulari e della diminuzione dei ricavi da servizi rettificati nel Regno Unito. L'utile ante imposte è stato pari a 1,4 miliardi di sterline, in aumento dell'8%, principalmente grazie alla riduzione di voci specifiche, minori ammortamenti e svalutazioni, parzialmente compensati da maggiori oneri finanziari.



Le previsioni per l'esercizio 2027 sono di: ricavi rettificati compresi tra 19 e 19,5 miliardi di sterline (un risultato inferiore alla stima media degli analisti compilata da Bloomberg, pari a 19,58 miliardi di sterline), ricavi da servizi rettificati nel Regno Unito compresi tra 15,1 e 15,4 miliardi di sterline e crescita dell'EBITDA rettificato compresa tra 8,2 e 8,3 miliardi di sterline; spese in conto capitale escluse le licenze per lo spettro pari a circa 4,3 miliardi di sterline; free cash flow normalizzato pari a circa 2 miliardi di sterline.



La guidance a medio termine vede: crescita sostenuta dei ricavi rettificati e dei ricavi da servizi rettificati nel Regno Unito, crescita sostenuta dell'EBITDA rettificato superiore ai ricavi da servizi nel Regno Unito, grazie alla trasformazione dei costi; investimenti in conto capitale escluse le licenze per lo spettro radio in riduzione di oltre 1 miliardo di sterline rispetto al livello dell'anno fiscale 2026; free cash flow normalizzato di circa 3 miliardi di sterline entro la fine del decennio.



"L'esercizio 2026 è stato un altro anno di forte successo in linea con la strategia di BT - ha detto la CEO Allison Kirkby - Stiamo costruendo la dorsale digitale del Regno Unito ancora più velocemente e in modo più capillare, connettendo il Paese come nessun altro e accelerando la nostra trasformazione. Sappiamo che possiamo fare molto di più, mentre creiamo una BT migliore per tutti noi".



"Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi finanziari e ci stiamo trasformando prima del previsto, contrastando le difficoltà e mantenendo una forte competitività - ha aggiunto - Oggi annunciamo un aumento del dividendo per l'intero anno a 8,32 pence per azione e una politica dei dividendi aggiornata. Ribadiamo inoltre le nostre previsioni di crescita sostenuta, che prevedono un'inversione di tendenza del flusso di cassa a circa 2 miliardi di sterline nell'esercizio 2027 e a circa 3 miliardi di sterline entro la fine del decennio".

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