Opening Bell stonata per Wall Street, pesano nuove tensioni in Iran

Schizza il prezzo del petrolio

(Teleborsa) - Wall Street avvia la prima seduta della settimana con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,25%, mentre, al contrario, l' S&P-500 , rimane a 7.561 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,25%); come pure, si muove negativo l' S&P 100 (-0,26%).



Gli occhi degli investitori restano rivolti al Golfo Persico, dopo l'intensificarsi degli attacchi USA in Iran, che spingono il prezzo del greggio, alimentando timori di inflazione e nuove strette monetarie. Gli addetti ai lavori restano inoltre prudenti in vista della stagione delle trimestrali delle principali banche statunitensi.



Cresce anche l'attesa per le testimonianze di Kevin Warsh, per la prima volta davanti al Congresso in qualità di presidente della banca centrale americana: l'audizione di domani presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera, sarà preceduta dalla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo USA di giugno mentre, mercoledì, poco dopo la diffusione dei dati sui prezzi alla produzione, Warsh testimonierà davanti a una commissione del Senato.



Sul fronte societario, focus sui titoli del settore dei chip anche a causa di Sk Hynix, il colosso sudcoreano che è crollato sulla piazza di Seul, su realizzi, dopo aver il successo del debutto venerdì scorso sul Nasdaq.







Condividi

```