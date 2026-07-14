Wall Street mista con focus su inflazione, trimestrali e Warsh

(Teleborsa) - Seduta mista a Wall Street
con gli investitori focalizzati su macro, trimestrali e politica monetaria.
Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 52.415 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 7.521 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
In denaro il Nasdaq 100
(+0,75%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,12%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali
(+1,65%), beni industriali
(+1,07%) e utilities
(+1,06%). Il settore sanitario
, con il suo -1,85%, si attesta come peggiore del mercato.
Gli investitori accolgo con favore i dati sull'inflazione che a giugno
ha rallentato più delle attese con i prezzi al consumo calati dello 0,4% su base mensile
, a fronte del -0,1% del consensus e del +0,5% del mese precedente. Su base annua, è stata del 3,5%, rispetto al 4,2% di maggio e al 3,8% stimato. Il "core" rate
, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è risultato stabile su base mensile, ma inferiore al +0,2% previsto dal mercato e del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,6%, a fronte del +2,8% indicato dagli analisti e del +2,9% di maggio.
Dati che, nel complesso, dovrebbero contribuire ad attenuare le preoccupazioni
dei mercati per un possibile imminente aumento dei tassi da parte della Fed
a fronte di una ripresa dei prezzi del petrolio.
Ulteriori indicazioni sono attese dalla testimonianza, a breve, del presidente Kevin Warsh
che, nel suo discorso introduttivo
, ha ribadito l'impegno per una politica monetaria giusta e contro l'inflazione elevata.
Occhi, inoltre, sulla stagione delle trimestrali che ha preso il via oggi con i conti delle grandi banche americane Goldman Sachs
, Bank of America
, Wells Fargo
, JPMorgan
e Citigroup
, risultati nel complesso in crescita e oltre le attese.