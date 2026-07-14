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Wall Street mista con focus su inflazione, trimestrali e Warsh

Commento, Finanza
Wall Street mista con focus su inflazione, trimestrali e Warsh
(Teleborsa) - Seduta mista a Wall Street con gli investitori focalizzati su macro, trimestrali e politica monetaria.

Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 52.415 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 7.521 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In denaro il Nasdaq 100 (+0,75%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,12%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+1,65%), beni industriali (+1,07%) e utilities (+1,06%). Il settore sanitario, con il suo -1,85%, si attesta come peggiore del mercato.

Gli investitori accolgo con favore i dati sull'inflazione che a giugno ha rallentato più delle attese con i prezzi al consumo calati dello 0,4% su base mensile, a fronte del -0,1% del consensus e del +0,5% del mese precedente. Su base annua, è stata del 3,5%, rispetto al 4,2% di maggio e al 3,8% stimato. Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è risultato stabile su base mensile, ma inferiore al +0,2% previsto dal mercato e del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,6%, a fronte del +2,8% indicato dagli analisti e del +2,9% di maggio.

Dati che, nel complesso, dovrebbero contribuire ad attenuare le preoccupazioni dei mercati per un possibile imminente aumento dei tassi da parte della Fed a fronte di una ripresa dei prezzi del petrolio.

Ulteriori indicazioni sono attese dalla testimonianza, a breve, del presidente Kevin Warsh che, nel suo discorso introduttivo, ha ribadito l'impegno per una politica monetaria giusta e contro l'inflazione elevata.

Occhi, inoltre, sulla stagione delle trimestrali che ha preso il via oggi con i conti delle grandi banche americane Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan e Citigroup, risultati nel complesso in crescita e oltre le attese.

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