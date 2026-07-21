CIRCLE Group, agevolazioni per oltre 3 milioni di euro per il progetto "IntelliRoad"

(Teleborsa) - CIRCLE Group comunica che il progetto "IntelliRoad – Ecosistema digitale per l’ottimizzazione dei flussi sincromodali" è stato approvato nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile – Bando "Accordi per l’Innovazione" previsto dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT del 4 settembre 2025.



CIRCLE, in qualità di capofila, e la controllata Circle Garage - riporta una nota - beneficeranno complessivamente (per la propria parte, all’interno di un progetto complessivo con anche Aitek e IROI) di agevolazioni per oltre 3 milioni di euro, di cui oltre 2 milioni sotto forma di contributo diretto alla spesa (a fondo perduto) e circa 900 mila attraverso un finanziamento agevolato (un quinto del tasso BCE).



Il progetto, della durata prevista di 36 mesi, ha l'obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale federata capace di integrare dati e sistemi eterogenei provenienti dai diversi attori della catena logistica, trasformandoli in informazioni operative e strumenti avanzati di supporto alle decisioni.



Attraverso modelli predittivi, algoritmi di ottimizzazione, sistemi di alert e simulazione dinamica, IntelliRoad consentirà di anticipare le criticità, ottimizzare i tempi di transito e di attesa, rimodulare dinamicamente gli slot di accesso ai nodi logistici e migliorare l’impiego

delle risorse. La soluzione comprenderà inoltre funzionalità per il monitoraggio intelligente dei varchi e delle operazioni di terminal e per la pianificazione ottimizzata del personale.



La piattaforma sarà progettata per interagire sia con i prodotti proprietari dell’ecosistema Milos, sia con sistemi di terze parti, tutelando la riservatezza dei dati commerciali dei singoli operatori e garantendo interoperabilità, scalabilità e continuità operativa. Al termine delle attività è previsto il raggiungimento del livello di maturità tecnologica TRL 8, attraverso la validazione della soluzione in ambiente operativo.





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