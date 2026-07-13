CIRCLE Group, eXyond al fianco dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone nell’evoluzione digitale

(Teleborsa) - CIRCLE Group annuncia che eXyond, società del Gruppo, è stata selezionata da Interporto Centro Ingrosso di Pordenone per la realizzazione di un sistema digitale avanzato per la gestione, il monitoraggio e il tracciamento dei movimenti di esportazione o

transito delle merci presso l’interporto di Pordenone e il terminal intermodale, coerente con l’eFTI nazionale e l’e-CMR.



L’iniziativa - si legge in una nota - riguarda il Gate 3, ingresso del terminal intermodale, e ha l’obiettivo di rendere più efficiente e automatizzato il passaggio dei mezzi in entrata e in uscita, migliorando la visibilità sulle operazioni e riducendo progressivamente le attività manuali.



La soluzione consente di riconoscere e registrare automaticamente i mezzi e le unità di carico in transito, come container, semirimorchi e casse mobili, raccogliendo le informazioni necessarie per verificare le autorizzazioni, monitorare i passaggi e supportare il personale del terminal nella gestione quotidiana delle operazioni.



Elemento centrale dell’architettura è il GOS – Gate Operating System, piattaforma digitale che permette di raccogliere e organizzare i dati dei transiti, offrire una visione aggiornata dei flussi e dialogare con i sistemi informativi già utilizzati dal terminal.

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