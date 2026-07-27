Mango, fatturato a 1,852 miliardi di euro nel primo semestre 2026 (+7,2%)

In arrivo 22 negozi in Italia con COIN.

(Teleborsa) - Mango ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato di 1,852 miliardi di euro, in crescita del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+10,7% a tassi di cambio costanti), confermando un percorso di crescita superiore alla media di mercato. "Stiamo entrando nella fase finale del nostro Piano Strategico 4Es 2024-2026 con l'ambizione chiara di raggiungere i 4 miliardi di euro di fatturato quest'anno", ha dichiarato Toni Ruiz, Presidente e CEO di Mango. "I risultati del primo semestre dimostrano un continuo slancio positivo, con una crescita superiore a quella del mercato più ampio, rafforzando ulteriormente la nostra posizione tra i principali marchi internazionali della moda".



Il gruppo ha destinato quasi 90 milioni di euro all'espansione e all'ammodernamento della rete di negozi, aprendo 127 punti vendita e ristrutturandone 37, per una rete complessiva che supera i 2.960 negozi in oltre 120 mercati. Il business internazionale ha rappresentato il 77% del fatturato totale, con Spagna, Francia, Turchia, Germania e Stati Uniti come primi cinque mercati. Al Choose France Summit, Mango ha annunciato un programma di investimento da 66 milioni di euro per l'apertura di 45 negozi in Francia entro il 2028.



In Italia, l'azienda ha firmato una partnership strategica con COIN per l'apertura di 22 negozi in location chiave tra settembre 2026 e il 2028.



Il canale online, che rappresenta il 32% del fatturato, ha registrato una crescita a doppia cifra nel semestre, confermandosi driver chiave di crescita per l'azienda, pioniera dell'e-commerce europeo dal 2000. Sul fronte del posizionamento di marchio, Mango ha nominato Hailey Bieber ambassador della linea Woman e ha lanciato collezioni capsule con la sartoria britannica Richard James per la linea Man e con il marchio americano Eckhaus Latta per la linea Woman, contribuendo a un incremento del valore di marchio del 15% secondo Kantar BrandZ e al 30° posto nella classifica Merco.



Sul fronte delle risorse umane, Mango ha ottenuto per la prima volta la certificazione "Top Employer" ed è stata riconosciuta tra i "World's Best Employers" da Forbes e Financial Times, dopo aver ampliato l'organico di oltre 1.600 persone nel 2025, superando quota 18.000 dipendenti nel mondo.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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