Generalfinance, utile semestrale in calo. Avvia emissione di prestito obbligazionario

(Teleborsa) - Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2026 con un margine di interesse pari a 7,1 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2025, mentre le commissioni nette sono state pari a 24,3 milioni di euro, in crescita rispetto a 23 milioni di euro del primo semestre 2025 (+6%). In tale ambito, la dinamica delle commissioni attive risente dell'evoluzione positiva del turnover (+9% anno su anno), a testimonianza del positivo andamento commerciale. Il risultato netto della gestione finanziaria è stato pari a 28,9 milioni di euro (+2% a/a). Il risultato netto di periodo rettificato si attesta a circa 10,7 milioni di euro, a fronte di 12,3 milioni di euro registrati nel primo semestre 2025, con un utile netto reported di circa 9,6 milioni di euro.



Il turnover si assesta a 1.999 milioni di euro (+9% sullo stesso periodo del 2025), il flusso di crediti erogati arriva a 1.491 milioni di euro (+4% a/a), mentre circa il 76% delle anticipazioni sono coperte da garanzia assicurativa, attraverso la storica partnership strategica con Allianz Trade, leader nell'assicurazione del credito.



"I primi sei mesi dell'anno 2026 hanno evidenziato un andamento commerciale positivo con una crescita del turnover del 9%, un aumento della base clienti a oltre 400 cedenti attivi e un'ulteriore diversificazione del rischio con oltre 22.000 Debitori Ceduti attivi - ha commentato l'AD Massimo Gianolli - Con 10,7 milioni di euro di risultato adjusted il ritorno sul capitale investito si mantiene elevato, pari al 26%, mentre il cost/income ratio al 37% attesta un'elevata efficienza operativa. Il contesto rimane caratterizzato da carenza di liquidità in particolare per le imprese in special situation, distressed e le PMI - nostro principale target di clientela".



La guidance di risultato netto rettificato per il 2026 è stimata prudenzialmente nel range 29-31 milioni di euro.



Il CdA ha anche avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro, di durata indicativamente pari a 4 anni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. Si prevede che, in sede di emissione, le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato. Equita svolgerà il ruolo di bookrunner e placement agent, nonché operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle obbligazioni.

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