Eolo, ingresso di Andrea Crenna come Chief Financial & Investment Officer

(Teleborsa) - Eolo, primaria società italiana di telecomunicazioni, ha annunciato la nomina di Andrea Crenna in qualità di CFIO, Chief Financial & Investment Officer.



L'ingresso di Crenna si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance. In questo ruolo strategico, nuovo per l'azienda, il CFIO avrà l'obiettivo di consolidare l'evoluzione finanziaria dell'azienda e supportarne la crescita, sostenendo il piano di investimenti legato alla nuova rete ultraveloce FWA 5G standalone, la prima su scala nazionale, in grado di raggiungere velocità fino a 1 Gbps in download.



La nomina "rappresenta un passo importante nel percorso di continua crescita di Eolo - ha commentato l'AD Guido Garrone - Il ruolo che va a ricoprire rappresenta una novità per la nostra azienda, nato con l'obiettivo di integrare la dimensione del CFO più classica a quella degli investimenti, necessari in particolar modo in questa fase di profondo e capillare sviluppo della nuova rete Eolo sul territorio".



Crenna porta in Eolo una consolidata esperienza in ambito finanziario maturata in contesti industriali, utilities e telecomunicazioni. Più recentemente ha ricoperto in Open Fiber il ruolo di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo. È stato Group Chief Financial Officer di A2A , coordinando un team di oltre 200 persone. Precedentemente ha assunto incarichi apicali nell'area Finance in Terna , con la responsabilità di CFO del Gruppo, e in Indesit Company, dove è stato CFO e successivamente Chief Division Officer – Food Treatment. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario di Vodafone Italia e ha avviato la propria carriera in Citibank , nella divisione Corporate & Investment Banking.

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