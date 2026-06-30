Grifal, Riccardo Grazzini nuovo CFO e Investor Relator al posto di Paolo Frattin

(Teleborsa) - Grifal , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha comunicato che Paolo Frattini, Chief Financial Officer e Investor Relator, in accordo con la società, cesserà il proprio rapporto in data odierna 30 giugno 2026 per affrontare nuove sfide professionali al termine di un percorso decennale durante il quale ha dato un contributo determinante alla crescita e allo sviluppo del Gruppo. Alla data odierna, Frattini possiede 21.000 azioni della società, pari allo 0,184% del capitale.



La società ha deciso di nominare quale Chief Financial Officer e Investor Relator Riccardo Grazzini, già membro del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Grazzini vanta oltre 40 anni di esperienza come CFO, Group CFO e Direttore Generale in gruppi multinazionali e PMI, sia family company sia società quotate, operanti in diversi settori tra cui automotive, healthcare, meccatronica e packaging. Grazzini, che non possiede azioni Grifal, da oltre un anno collabora con la società svolgendo attività di consulenza nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo.

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