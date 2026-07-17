UCapital24, Feleppa nominato Ad e Cfo dopo le dimissioni di Messina

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 , società fintech e media quotata su Euronext Growth Milan, si è riunito oggi per definire le cariche operative dell'organo di amministrazione nominato dall'Assemblea dello scorso 30 aprile 2026.



Il Board ha deliberato la nomina del Presidente Gianmaria Feleppa quale Amministratore Delegato della società, conferendogli i relativi poteri e le deleghe operative. Al fine di garantire la continuità gestionale a seguito delle dimissioni rassegnate da Mauro Messina, a Feleppa è stata attribuita anche la carica di nuovo Chief Financial Officer (CFO).



Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Gianmaria Feleppa (Presidente e AD), Andrea Minto (Consigliere Indipendente) e Massimo Zucca (Consigliere).



Durante la seduta, il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ad Andrea Minto (ex art. 148, comma 3, del TUF) e i requisiti di onorabilità di tutti i membri del board (ex art. 147-quinquies del TUF), accertando l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Il Board ha infine ripartito il compenso degli amministratori nei limiti del budget approvato dall'Assemblea.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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