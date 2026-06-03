Eurozona, ad aprile prezzi alla produzione a +0,6% su mese come da attese ma in forte rallentamento su marzo

(Teleborsa) - Ad aprile 2026, rispetto a marzo 2026, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,6% nell'area dell'euro (come da attese) e dello 0,7% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A marzo 2026, i prezzi alla produzione industriale erano cresciuti del 3,4% nell'area dell'euro e del 3,1% nell'UE.



Rispetto allo stesso mese del 2025, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 4,9% sia nell'area dell'euro (rispetto al +4,8% atteso) che nell'UE.



Nell'area dell'euro, ad aprile 2026, rispetto al mese precedente, i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati dell'1,8% per i beni intermedi, diminuiti dello 0,4% per l'energia, aumentati dello 0,3% per i beni strumentali, aumentati dello 0,3% per i beni di consumo durevoli, rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria nel suo complesso, escluso il settore energetico, sono aumentati dello 0,9%.



Sempre nell'area dell'euro, rispetto allo stesso mese del 2025, i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati del 3,9% per i beni intermedi, aumentati del 12,3% per l'energia, aumentati del 2,1% per i beni strumentali, aumentati del 2,7% per i beni di consumo durevoli, diminuiti dello 0,2% per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'intero settore industriale, escluso quello energetico, sono aumentati del 2,3%.

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