Baidu, nel primo trimestre fatturato oltre le attese trainato dall'AI

(Teleborsa) - Ben comprata nel pre-market di Wall Street Baidu, azienda cinese leader nel settore dell'intelligenza e quotata al Nasdaq, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato in calo del 2% a 32,1 miliardi di yuan (4,7 miliardi di dollari), superando tuttavia la stima media degli analisti di 31,5 miliardi di yuan. L'utile netto per il periodo è stato di 3,4 miliardi di yuan (499 milioni di dollari).



"Nel primo trimestre, il nostro business principale basato sull'IA ha superato per la prima volta la metà del fatturato del business generale di Baidu, a dimostrazione del fatto che l'IA è diventata il motore principale di Baidu. L'infrastruttura cloud per l'IA ha registrato una crescita eccezionale, trainata dalla crescente domanda da parte delle aziende e dalle capacità full-stack di IA differenziate che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. Le nostre applicazioni di IA hanno continuato a guadagnare terreno sia tra le aziende che tra i privati, confermando ulteriormente il potenziale commerciale delle nostre innovazioni in ambito IA. Nel frattempo, Apollo Go ha mantenuto una crescita a tre cifre nel settore delle corse a guida autonoma, proseguendo al contempo la sua espansione internazionale", ha dichiarato Robin Li, co-fondatore e CEO di Baidu. "Prevediamo che l'intelligenza artificiale genererà un valore ancora maggiore per Baidu nei prossimi trimestri."



"Alcuni punti salienti del primo trimestre: i ricavi di Baidu Core AI-powered Business hanno superato i 13,6 miliardi di RMB, con un aumento del 49% su base annua. I ricavi totali di Baidu General Business sono cresciuti del 2% su base annua, tornando a una crescita positiva. L'utile operativo non-GAAP di Baidu General Business è aumentato del 39% su base trimestrale, raggiungendo i 4,0 miliardi di RMB. Il flusso di cassa operativo di Baidu è rimasto positivo a 2,7 miliardi di RMB nel primo trimestre, a testimonianza del continuo miglioramento della nostra efficienza operativa e della salute generale dell'azienda", ha dichiarato Haijian He, CFO di Baidu.



Il titolo nelle contrattazioni pre-mercato negli Stati Uniti al momento sta guadagnando oltre il 3%.



(Foto: Matt Wildbore on Unsplash)

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