Vinext, Cesare Bianco cooptato amministratore e nominato presidente

(Teleborsa) - Vinext , azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l'enologia quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di nominare, a seguito di cooptazione avvenuta in data 15 giugno 2026, Cesare Bianco quale

componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.



Bianco è stato nominato Presidente del Cda.



Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Cesare Bianco non detiene azioni Vinext.

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