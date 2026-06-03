Novo Nordisk, la pillola dimagrante Wegovy sbarca negli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) - Novo Nordisk
ha annunciato mercoledì il lancio
della sua pillola dimagrante Wegovy
negli Emirati Arabi Uniti
. Si tratta del suo primo ingresso nel mercato al di fuori degli Stati Uniti.
L'approccio di Novo sarà guidato dalla domanda dei pazienti, dalla preparazione degli operatori sanitari e dalla solidità delle infrastrutture sanitarie e di telemedicina, ha dichiarato Emil Kongshøj Larsen
, vicepresidente esecutivo per le operazioni internazionali. Egli ha aggiunto che "gli Emirati Arabi Uniti hanno dimostrato un forte slancio
in tutti questi ambiti e non vediamo l'ora di portare la pillola Wegovy in altri paesi selezionati nei prossimi mesi".
L'ente regolatore del Paese, l'Emirates Drug Establishment, ha approvato all'inizio di questa settimana
la pillola Wegovy per la gestione del peso e la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti ad alto rischio.
All'inizio di maggio, in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre, Novo aveva annunciato che, previa approvazione, avrebbe lanciato
la pillola in alcuni mercati al di fuori degli Stati Uniti nella seconda metà del 2026, ma senza tuttavia specificare quali.
Il lancio negli Emirati Arabi Uniti arriva in un momento in cui Novo Nordisk sta lottando contro una quota di mercato in calo
nel settore dei farmaci per la perdita di peso, che secondo gli analisti potrebbe superare i 100 miliardi di dollari entro il 2030.