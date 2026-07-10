Embention passa oggi all'Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - Embention , azienda attiva nelle soluzioni avanzate per il controllo dei droni nella difesa nonché nella mobilità aerea e commerciale, passa oggi all'Euronext Growth Paris dopo essere stata all'Euronext Access Paris dall'aprile 2022.



Con sede centrale ad Alicante, in Spagna, e uffici e stabilimenti produttivi a Los Angeles, negli Stati Uniti, e ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, Embention - si legge in una nota dell'Euronext - si avvale di un team di oltre 180 professionisti e sviluppa sistemi avionici e di controllo di volo avanzati per droni, sistemi senza pilota e velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. E' la prima azienda specializzata in avionica per droni ad aver ottenuto entrambe le certificazioni EASA APDOA e POA.



Il passaggio a Euronext Growth rappresenta una nuova pietra miliare nello sviluppo di Embention, aumentandone la visibilità tra gli investitori internazionali e supportando le ambizioni di crescita a lungo termine dell'azienda, rafforzando al contempo il suo impegno per la trasparenza aziendale e la creazione di valore per gli stakeholder.



David Benavente, CEO di Embention, ha dichiarato: "Euronext Growth Paris rappresenta un traguardo importante per Embention e un riconoscimento del talento e della dedizione di tutto il nostro team. Questa nuova piattaforma supporta la nostra ambizione di continuare a crescere a livello globale, in un contesto in cui la domanda di droni, sistemi senza pilota e autonomia è in rapida crescita nei settori della difesa, della mobilità aerea avanzata e in altre applicazioni commerciali. Embention è all'avanguardia nell'integrazione dell'intelligenza artificiale in tempo reale con l'avionica critica per la sicurezza e i sistemi di controllo di volo certificati, consentendo operazioni con droni sicure, affidabili e scalabili in ambienti ostili e congestionati, in linea con la visione che ci ha guidato fin dall'inizio: 'Consentire ai droni di popolare i nostri cieli'".

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