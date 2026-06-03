Prysmian, upgrade a Buy da Equita con opzionalità da M&A e rafforzamento nei data center

(Teleborsa) - Equita ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, alzando anche il target price sul titolo a 178 euro per azione dai precedenti 130 euro.



Gli analisti hanno alzato le stime posizionandosi nella parte alta del consensus (circa 4 miliardi di euro di EBITDA 2028 e oltre 4 miliardi di euro nel 2029) con le proiezioni di Adj. EBITDA 2027-28 che migliorano del +8%/+12% principalmente per: 1) attese che la divisione DS (Digital Solutions) possa raddoppiare l'EBITDA dal 2026 al 2028 (da 400 milioni a vicino gli 800 milioni di euro vs precedente stima di 550 milioni) grazie ad un impatto particolarmente positivo dai prezzi (cavi in fibra ottica) e ai primi effetti dagli accordi di lungo termine con gli hyperscaler (200 milioni di euro di sales nel 2028 per 1 trimestre, 600 milioni nel 2029), 2) maggior confidenza sull'evoluzione dei margini del business Trasmissione, supportati da un contesto domanda/offerta ancora particolarmente favorevole almeno fino al 2028/29 e da un miglioramento sequenziale del mix, 3) moderato impatto dalle tariffe nel business Elettrificazione (circa 100 milioni di euro di EBITDA in più) grazie al recente cambio della Section 232 (tariffe sul totale valore dei prodotti importati più che sul solo "metallo") che avrà un impatto sul business US I&C dei cavi in alluminio.



Equita parla anche in una incrementale opzionalità da M&A: "pensiamo che Prysmian possa effettivamente eseguire una/più operazioni di M&A per un totale cash-out di 4-5 miliardi di euro - si legge nella ricerca - Il track-record è forte e pensiamo che mai come ora Prysmian possa targettizzare business complementari/sinergici a quello dei cavi energetici, tendenzialmente caratterizzati da margini sostenuti (soprattutto

in US).



Infine, viene evidenziato il rafforzamento del posizionamento competitivo in ambito DC (circa 10% sales 2026): "crediamo che Prysmian abbia tutte le carte in tavola per diventare un player di riferimento anche in business ora poco coperti/non coperti all'interno dell'ecosistema DC (soprattutto US): in particolare vediamo spazio per il business cavi in fibra ottica all'interno dei DC (white-rooms) grazie a nuove partnership che prevedono inoltre accordi di lungo termine con hyperscaler. Ricordiamo che Prysmian è uno dei pochissimi operatori integralmente integrato e con capacità locale in US".

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