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Fiera Milano, Equita alza target price con risultati migliori delle attese e visibilità molto alta

Finanza, Consensus
Fiera Milano, Equita alza target price con risultati migliori delle attese e visibilità molto alta
(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 9,5 euro per azione (+2%) il target price su Fiera Milano, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti evidenziano che la società ha riportato un solido secondo trimestre, superiore alle attese a tutti i livelli. Il beat è stato guidato da una combinazione di miglior andamento sia del business fieristico italiano (95 milioni di euro vs 93 milioni di euro attesi - incluso Expotrans) che congressuale (29 milioni di euro vs 26 milioni di euro atteso). Il business fieristico italiano ha registrato una crescita organica del 5% (stima Equita), confermando un buon momentum operativo. L'utile netto è molto migliore delle attese grazie a minori D&A, oneri finanziari e imposte. Su base del primo semestre, ha raggiunto un EBITDA di 94 milioni di euro che, anche considerando la tipica stagionalità del business e trattandosi di un anno pari, fornisce piena visibilità sulla guidance 2026 (confermata).

Il rating Buy è stato confermato perché: il momentum operativo rimane solido con i servizi che rimangono un'area di crescita organica interessante anche in un contesto macro complicato; le strutture gestite e l'offerta di FM sono altamente attrattive a livello internazionale
aprendo nuove opportunità di business; la generazione di cassa continua a essere solida e l'attuale struttura finanziaria (oltre 100 milioni di euro di cassa netta attesa a fine 2026 o 19% della market cap) garantisce piena flessibilità sia per la crescita organica sia per quella inorganica; le valutazioni attuali rimangono attraenti (PE ex-cash 2026-27 medio a 11,5x; EV/EBITDA medio a 7,5x) per i fondamentali del business.
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