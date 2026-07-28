Equita, assemblea approva AuCap al servizio dell'acquisto di Xenon Private Equity

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di EQUITA Group , a cui ha partecipato il 51,7% del capitale sociale rappresentativo del 61,3% del totale dei diritti di voto, ha approvato all'unanimità l'aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per complessivi 34.999.876,201 euro, da liberarsi mediante conferimento in natura.



La delibera è funzionale alla realizzazione dell'acquisizione di Xenon AIFM. L'aumento di capitale dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 novembre 2026, con emissione di 6.008.253 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

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