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Equita, assemblea approva AuCap al servizio dell'acquisto di Xenon Private Equity

Finanza
Equita, assemblea approva AuCap al servizio dell'acquisto di Xenon Private Equity
(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di EQUITA Group, a cui ha partecipato il 51,7% del capitale sociale rappresentativo del 61,3% del totale dei diritti di voto, ha approvato all'unanimità l'aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per complessivi 34.999.876,201 euro, da liberarsi mediante conferimento in natura.

La delibera è funzionale alla realizzazione dell'acquisizione di Xenon AIFM. L'aumento di capitale dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 novembre 2026, con emissione di 6.008.253 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
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