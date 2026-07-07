Fincantieri, upgrade a Buy da Equita con deal transformational nell'Underwater

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Fincantieri , colosso italiano a controllo pubblico e attivo nel mercato della difesa e delle crociere, aumentando anche il target price a 15,5 euro per azione (+5%) dopo i deal che creano un campione nazionale nell'Underwater con un posizionamento unico per integrazione verticale.



A valle della conference call, Equita ha aggiornato il modello per includere le acquisizioni. Complessivamente, lascia invariato il 2026 assumendo le acquisizioni a fine anno e alza l'EBITDA 2027-28 del +13/+14% e l'EPS adj. del 25/26%. Stima post deal un ND/EBITDA (incluso credito vs Virgin) di circa 2,1x assumendo circa 800 milioni di euro di impatto da M&A (da precedente 1,2x) che scende a circa 1,5x al 2027 e sotto 1x al 2030. Stima ora per la divisione Underwater (in coerenza con i target dati dalla società), un fatturato/EBITDA 2027 di 1,3 miliardi/271 milioni di euro e 2028 di 1,4 miliardi/310 milioni di euro.



L'upgrade è arrivato perché: il deal è transformational (già nel 2027 l'Underwater rappresenterà circa il 30% dell'EBITDA di gruppo, raggiungendo il settore Cruise per importanza) e rafforza il posizionamento di Fincantieri in un settore che offre importanti sviluppi sia in ambito civile che militare; il deal fa venir meno l'incertezza legata all'inattesa operazione di aumento di capitale da 500 milioni di euro di febbraio, indicando chiaramente l'allocazione dei proceeds; sul business militare è ragionevole un newsflow positivo di breve termine sui 5 miliardi di euro di ordini anticipati dal management, grazie alle "scadenze" del SAFE; il settore cruise continua a godere di un ottimo momentum operativo, con elevata raccolta ordini, buona visibilità e aumento dei prezzi di vendita.



Le valutazioni post deal sono "appealing", sottolinea Equita, con Fincantieri che tratta a 14,7x/11,5x P/E adj. 2027-28 e 8x/6,9x EV/EBITDA con un multiplo implicito della difesa di circa 8,5x vs settore della difesa che tratta a circa 10x EV/EBITDA 2028.

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