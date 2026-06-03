STM alza stime sui ricavi da data center a 1 miliardo di dollari per il 2026, atteso raddoppio nel 2027

(Teleborsa) - Alla luce di una domanda trainata dall’infrastruttura per l’AI che continua ad essere forte e in base ai progressi recentemente compiuti nell’aumentare la capacità produttiva, STMicroelectronics - come riporta una nota - sposta verso l’alto la propria ambizione nel campo dei ricavi per Data Center.



"I ricavi relativi ai data center sono ora attesi intorno ad 1 miliardo di dollari nel 2026 (rispetto a 'agevolmente sopra i 500 milioni di dollari' previsti in precedenza). Assumendo che la dinamica attuale continui e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 i ricavi potrebbero raddoppiare (rispetto a 'nettamente sopra ad 1 miliardo di dollari' previsto in precedenza)".



In scia all'annuncio, il titolo STM ha chiuso ieri con un balzo di oltre il 15% a 68,26 euro.







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