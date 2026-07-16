Big Tech, Citi prevede 801 miliardi di dollari di Capex combinato nel 2027 per Alphabet, Amazon e Meta

(Teleborsa) - Citi prevede una spesa in conto capitale combinata di 801 miliardi di dollari nel 2027 tra Alphabet , Meta Platforms e Amazon , avvertendo che la scala degli investimenti in infrastrutture AI spingerà tutte e tre le hyperscaler in territorio di free cash flow negativo sia nel 2027 sia nel 2028. La banca ha alzato le stime di capex in vista della stagione degli utili del secondo trimestre 2026, su cui si attende comunque risultati superiori al consenso.



La stima di capex 2027 di Alphabet sale del 21% a 308 miliardi di dollari, quella di Meta del 22% a 205 miliardi (legata all'obiettivo di circa 14 gigawatt di capacità di calcolo) e quella di Amazon del 12% a 288 miliardi.



Sul Google Cloud Platform, Citi alza le stime a +68,5% nel secondo trimestre 2026 e +93,5% a 190 miliardi nel 2027, includendo per la prima volta i ricavi dai chip TPU (circa 62 miliardi nella stima 2027). Per AWS, la banca proietta una crescita del 32,5% nel secondo trimestre 2026, del 33,5% per l'intero anno e del 40% nel 2027, grazie alla "crescente adozione dell'AI e maggiore capacità di calcolo".



Citi vede inoltre un potenziale rialzo di breve termine da un miglioramento delle condizioni pubblicitarie ed e-commerce.

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