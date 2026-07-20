Auto, Cina: la China Passenger Car Association rivede al ribasso stime vendite per il 2026

Verso il peggiore anno dal 2021

(Teleborsa) - Dopo un calo del 20,2% delle vendite di autovetture nella prima metà dell'anno, la China Passenger Car Association (CPCA) ha rivisto al ribasso le sue previsioni di vendite al dettaglio per l'intero anno 2026, stimando un calo del 14% rispetto alla precedente previsione di vendite stabili su base annua.



L'Associazione prevede un volume finale di consegne pari a 20,4 milioni di unità alla fine del 2026, in calo rispetto al record di 23,7 milioni di unità dell'anno scorso. Le vendite cumulative per la prima metà dell'anno si attestano attualmente a 8,7 milioni di unità.



Si tratterebbe del peggior anno dal 2021, a causa del crollo della domanda di autovetture dopo il record di vendite del 2025.



Xiao Feng, responsabile della ricerca industriale per Hong Kong e Cina presso Citic CLSA, prevede uno scenario più cupo rispetto a quello della CPCA: stima un calo cumulativo delle vendite di auto del 20% su base annua, rispetto al calo del 14% previsto dall'associazione per l'intero anno. Feng si mostra leggermente più ottimista per i veicoli a nuova energia (NEV), come auto e furgoni elettrici e ibridi, prevedendo un calo delle vendite di NEV tra il 5% e il 6% su base annua.



L'aumento dei costi del carburante e la riduzione dei sussidi per i veicoli elettrici hanno contribuito alle difficoltà delle case automobilistiche cinesi, a fronte del calo della domanda dei consumatori. Le case automobilistiche cinesi sono messe a dura prova anche dall'aumento dei costi delle materie prime e dei componenti.



Feng prevede che i margini ridottissimi porteranno a una ristrutturazione del mercato, consolidando il frammentato mercato cinese dei veicoli elettrici in sette o otto principali attori entro il 2030. Prevede inoltre che le case automobilistiche americane non sopravvivranno al mercato automobilistico cinese, estremamente competitivo, lasciando in piedi solo i produttori nazionali BYD, Geely

e Leapmotor, la tedesca Volkswagen e la giapponese Toyota tra i pochi rimasti.



Sebbene gli esperti rimangano pessimisti sulle prospettive del settore per la seconda metà dell'anno, Feng prevede che la recessione lascerà il posto a una ripresa nel 2027.





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