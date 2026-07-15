Tessellis, il Tribunale di Cagliari proroga misure protettive e autorizza cessione del ramo B2B di Go Internet a DHH

(Teleborsa) - Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa di gruppo avviata da Tessellis , Tiscali Italia e GO Internet, il Tribunale di Cagliari ha prorogato di 120 giorni le misure protettive già disposte con provvedimento del 14 aprile scorso.



La società - riporta un comunicato - prende atto di tale provvedimento e conferma il proprio impegno a proseguire nel percorso di risanamento intrapreso nella Composizione Negoziata, nonché ad adempiere agli obblighi informativi e di reporting previsti dai provvedimenti giudiziali e dalla normativa applicabile.



Inoltre, il Tribunale di Cagliari ha autorizzato la cessione del ramo d’azienda B2B di GO Internet, comprensivo della partecipazione detenuta in X-Stream, a DHH , esonerando quest’ultima dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio del ramo ceduto anteriori al trasferimento.

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