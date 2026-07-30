DHH, ValueTrack incrementa fair value con contributo da asset Tessellis

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a 34 euro per azione (dai precedenti 29 euro) il fair value su DHH , società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



L'aumento di 5 euro per azione è dovuto principalmente alle previsioni riviste per gli esercizi finanziari 2026-2028 a seguito del completamento dell'acquisizione di Perimeter B.1 di Tessellis , unitamente alla continua rivalutazione del settore. Al fair value, DHH verrebbe scambiata a 11,8x e 10,0x EV/EBITDA rispettivamente per l'esercizio 2026 e 2027.



Gli analisti ricordano che, il 29 luglio, DHH ha completato l'acquisizione delle attività ICT B2B del Gruppo Tessellis (il cosiddetto "Perimetro B.1") per un corrispettivo fisso di 4,2 milioni di euro (interamente finanziato con risorse di cassa). Con un fatturato di 12,7 milioni di euro nell'esercizio 2025 (oltre l'80% ricorrente, EBITDA positivo), la transazione è stata completata a un multiplo EV/Sales implicito di circa 0,3x, rappresentando un'altra acquisizione altamente interessante e pienamente coerente con la consolidata strategia di fusioni e acquisizioni di DHH.



ValueTrack prevede che il Perimetro B.1 contribuirà per circa 5,3 milioni di euro al fatturato nell'esercizio 2026, dopo 5 mesi di consolidamento, per poi aumentare a circa 13,7 milioni di euro nell'esercizio 2027 su base annua, con un margine EBITDA in progressivo miglioramento. Miglioramento verso il 25% entro l'esercizio 2030 grazie all'implementazione di iniziative di integrazione e sinergie operative.



A seguito del completamento dell'acquisizione di Perimeter B.1, ValueTrack ha aggiornato le previsioni per gli esercizi 2026-2028 per riflettere l'ampliamento del perimetro di consolidamento. Sebbene il perimetro aggiornato rafforzi significativamente il profilo di crescita del Gruppo, adotta ipotesi più prudenti sulla redditività per l'esercizio 2026, in quanto prevede alcune inefficienze iniziali dovute all'integrazione di Perimeter B.1. Per gli esercizi 2026-2028 prevede ora: i) un aumento del fatturato da 53,7 milioni di euro a 79,5 milioni di euro, supportato dall'ampliamento del perimetro, da una crescita organica a una cifra elevata e da un'acquisizione strategica all'anno a partire dall'esercizio 2027; ii) una crescita dell'EBITDA da 15,9 milioni di euro a 22,2 milioni di euro, con margini EBITDA e EBIT che raggiungeranno rispettivamente il 28,0% e il 15,8% entro l'esercizio 2028; e iii) il net cash raggiungerà i 4,4 milioni di euro entro l'esercizio 2028, poiché l'EBITDA cumulativo di 56,7 milioni di euro finanzia agevolmente circa 29,6 milioni di euro di investimenti e circa 13,9 milioni di euro di uscite di cassa derivanti da M&A.



(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)

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