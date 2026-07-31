Cherry Bank, finanziamento da 6,75 milioni a favore di Breda Energia

(Teleborsa) - Cherry Bank ha perfezionato un finanziamento di 6,75 milioni di euro a favore di Breda Energia, per sostenere il piano di sviluppo dell’azienda e il suo posizionamento distintivo in un settore di nicchia come l’Oil & Gas.



Breda Energia è un’azienda italiana specializzata nella produzione industriale in-house di prodotti per l’estrazione di gas e petrolio offshore (in mare aperto), onshore (su terraferma) e subsea (a grande profondità marina). La società vanta una presenza internazionale,

grazie a filiali e joint venture in Paesi strategici, e un portafoglio clienti di primario standing nell’Oil & Gas.



L’intervento di Cherry Bank rappresenta una leva strategica per l’impresa per rendere più solida la struttura finanziaria e supportare gli investimenti.



La Banca ha strutturato una linea di credito su misura, in risposta alle necessità dell’impresa, per accompagnare quest’ultima in un percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento e ottimizzazione della struttura del debito. L’operazione garantisce a

Breda la flessibilità necessaria per sostenere in modo efficace le proprie strategie di investimento commerciale e produttivo.



"Intervenire a supporto di una realtà come Breda Energia, che ha saputo sviluppare nel tempo competenze distintive e relazioni solide con clienti di primo piano, significa contribuire alla continuità e alla valorizzazione di un patrimonio industriale di qualità, favorendone nel contempo un’evoluzione sostenibile nel lungo periodo", spiega Laura Gasparini, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Cherry Bank.

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