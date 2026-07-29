Tessellis perfeziona la cessione del "Perimetro B.1" a DHH per 4,2 milioni

(Teleborsa) - Tessellis , facendo seguito a quanto comunicato tra il 20 maggio e il 14 luglio scorsi, annuncia che oggi sono stati sottoscritti gli atti di cessione relativi al Perimetro B.1 in favore di DHH .



Esso comprende 1) il ramo d’azienda Business to Business di GO Internet, inclusa la partecipazione totalitaria detenuta da GO Internet in X-Stream, relativa alla commercializzazione e alla prestazione di servizi B2B verso clientela small business e SOHO su tecnologie FTTH e FTTCab; nonché 2) la partecipazione detenuta da Tiscali Italia in Aetherna, pari al 74% del capitale.



Il corrispettivo complessivo per la cessione del Perimetro B.1 - spiega un comunicato - è pari a 4.200.000 euro, integralmente corrisposto all’atto di cessione, di cui: 1) 3.780.000 euro per la cessione del ramo d’azienda B2B di GO Internet, comprensivo della partecipazione in X-Stream; e 2) 420.000 euro per la cessione della partecipazione detenuta da Tiscali Italia in Aetherna.



Il perfezionamento dell’operazione è intervenuto a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste dall’Offerta B.1.



Si ricorda che, con riferimento ai profili golden power, il 10 luglio scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato di ritenere l'operazione rientrante nell’ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma manifestamente insussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali. Quanto ai profili antitrust, le società hanno ritenuto che l’operazione non richiedesse alcuna autorizzazione da parte delle competenti Autorità.



Il perfezionamento della cessione del Perimetro B.1 costituisce un ulteriore passaggio nel percorso di continuità aziendale indiretta e di valorizzazione degli asset del Gruppo Tessellis nell’ambito della Composizione Negoziata, contribuendo alla generazione di risorse finanziarie destinate al percorso di risanamento e alla migliore soddisfazione del ceto creditorio.

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