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Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Debole la giornata del 3 giugno per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,33%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3405. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,345. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,339.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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