Milano 10:00
50.159 +0,24%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 10:00
10.350 +0,17%
Francoforte 10:00
24.936 +0,57%

Eurozona: l'EURO STOXX Media in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Media in forte calo
Profondo rosso per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 271,5 punti, in netto calo dell'1,72%.
Condividi
```