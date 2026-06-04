Gabetti, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update FY25 su Gabetti , operatore italiano che offre una gamma completa di servizi nel real estate. EnVent conferma il rating OUTPERFORM, con target price €0,85 per azione (da €1,50), che implica un potenziale upside del 67% rispetto al prezzo di chiusura del 2 giugno.



Gabetti ha riportato €108m di ricavi nel 2025, di cui €92m operativi, rispetto a €147m nel 2024, in un contesto caratterizzato dalla generale contrazione delle attività di ristrutturazione sostenute dagli incentivi fiscali. EBITDA a €11,3m con 10,4% di margine (15,8% nel 2024). Il risultato consolidato è una perdita per €1,3m, con il risultato netto di gruppo a breakeven. La posizione finanziaria netta migliora rispetto a giugno 2025 (33,8m) e passa a €26,7m al 31 Dicembre 2025.



Le ultime iniziative di Gabetti includono la nomina di manager esperti per migliorare i servizi nelle business unit cruciali, mentre gli investimenti nella ristrutturazione e nell'efficienza energetica degli immobili acquisiti per la rivendita ed il progetto nazionale di gestione dei condomini sono attesi come i principali fattori di crescita del fatturato del Gruppo.

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