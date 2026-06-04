Pirelli: falso quanto affermato da Grizzly Research, non produciamo pneumatici a fini militari

(Teleborsa) - "Quanto riportato nella nota di Grizzly Research non corrisponde al vero
". Lo afferma in una nota Pirelli
, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, dopo che Grizzly Research ha detto
di avere una posizione short sul titolo e ha pubblicato un report sulla società.
"Pirelli ribadisce, tra l'altro, di non produrre pneumatici a fini militari
, come peraltro già noto e comunicato da tempo alle autorità competenti italiane - aggiunge - Pirelli a tutela di tutti gli azionisti e del buon nome della società ha dato mandato a Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato di agire in tutte le sedi contro chi ha diffuso queste informazioni false".