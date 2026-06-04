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Pirelli: falso quanto affermato da Grizzly Research, non produciamo pneumatici a fini militari

Finanza
Pirelli: falso quanto affermato da Grizzly Research, non produciamo pneumatici a fini militari
(Teleborsa) - "Quanto riportato nella nota di Grizzly Research non corrisponde al vero". Lo afferma in una nota Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, dopo che Grizzly Research ha detto di avere una posizione short sul titolo e ha pubblicato un report sulla società.

"Pirelli ribadisce, tra l'altro, di non produrre pneumatici a fini militari, come peraltro già noto e comunicato da tempo alle autorità competenti italiane - aggiunge - Pirelli a tutela di tutti gli azionisti e del buon nome della società ha dato mandato a Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato di agire in tutte le sedi contro chi ha diffuso queste informazioni false".
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