Banca Profilo: eseguito il raggruppamento azionario, nuova composizione del capitale sociale

(Teleborsa) - Banca Profilo ha reso noto di aver eseguito, in data odierna, il raggruppamento delle azioni ordinarie deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2026, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni esistenti. Ai fini della quadratura dell'operazione, sono state annullate 6 azioni ordinarie messe a disposizione da Arepo BP.



Per effetto del raggruppamento, le 677.997.856 azioni ordinarie esistenti sono state raggruppate in 67.799.785 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale e con le stesse caratteristiche delle azioni precedenti.



Come già annunciato nel comunicato del 22 luglio 2026, ai fini della valorizzazione delle frazioni di azioni risultanti dai saldi degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie rilevato su Euronext Milan nella giornata del 24 luglio 2026 è risultato pari a 0,16384 euro.

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