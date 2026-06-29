Telecom Italia, tra il 22 e il 26 giugno buy back per circa 12 milioni

(Teleborsa) - Telecom Italia ha acquistato, tra il 22 e il 26 giugno, 1.492.811 azioni proprie, a un prezzo medio ponderato di 7,8833 euro, per un corrispettivo complessivo di 11.768.248,57 euro.



Le operazioni fanno seguito a quanto annunciato il 27 maggio scorso in merito all’avvio di una prima tranche, per un massimo di 14 milioni di azioni, del programma di buyback fino a un massimo di 701 milioni di azioni e per un controvalore massimo di 400 milioni, come approvato dall’assemblea degli azionisti del 15 aprile 2026.



Dall’inizio di questa prima tranche di buyback, la società ha acquistato 6.086.9571 azioni ordinarie (0,29% del capitale) per un corrispettivo complessivo di 46,64 milioni.



Al 26 giugno, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società possedeva pertanto 10.187.1231 azioni proprie, rappresentative di circa lo 0,48% del capitale.

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