Star7 rimborsa anticipatamente prestiti obbligazionari con avvenuta erogazione delle linee di credito

(Teleborsa) - STAR7
, facendo seguito a quanto comunicato il 6 e 7 luglio scorsi
, ha ricevuto l'erogazione, da parte di taluni primari istituti di credito, di una linea di credito da 27.200.000 euro
e una da 27.328.000 euro
.
Ciascuna di esse è finalizzata al rimborso dei prestiti obbligazionari
"Star7 Tf 4,75% 2021-2028 Amort Eur" e "Star7 Tf 4,75% Ott28 Amort Eur".
Pertanto, essendosi verificata la suddetta condizione sospensiva, il rimborso anticipato avrà luogo oggi
in conformità agli accordi di deroga sottoscritti tra STAR7 e i rispettivi obbligazionisti.