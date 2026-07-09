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Star7 rimborsa anticipatamente prestiti obbligazionari con avvenuta erogazione delle linee di credito

Finanza
Star7 rimborsa anticipatamente prestiti obbligazionari con avvenuta erogazione delle linee di credito
(Teleborsa) - STAR7, facendo seguito a quanto comunicato il 6 e 7 luglio scorsi, ha ricevuto l'erogazione, da parte di taluni primari istituti di credito, di una linea di credito da 27.200.000 euro e una da 27.328.000 euro.

Ciascuna di esse è finalizzata al rimborso dei prestiti obbligazionari "Star7 Tf 4,75% 2021-2028 Amort Eur" e "Star7 Tf 4,75% Ott28 Amort Eur".

Pertanto, essendosi verificata la suddetta condizione sospensiva, il rimborso anticipato avrà luogo oggi in conformità agli accordi di deroga sottoscritti tra STAR7 e i rispettivi obbligazionisti.
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