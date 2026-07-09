UE approva vendita della divisione Automotive Interiors di Forvia ad Apollo

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della divisione Automotive Interiors di Forvia da parte di fondi gestiti dalla statunitense Apollo Capital Management. L'accordo, annunciato ad aprile e basato su un valore di 1,82 miliardi di euro, creerà una società indipendente specializzata nella produzione di cruscotti, pannelli porta e console centrali



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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