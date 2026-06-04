Revolut, co-fondatore Vlad Yatsenko lascia ruolo di CTO. Gli succede Donato Lucia

(Teleborsa) - Revolut, fintech britannica con oltre 70 milioni di clienti in tutto il mondo e 5 milioni in Italia, ha annunciato che il cofondatore Vlad Yatsenko lascia il suo ruolo esecutivo di Chief Technology Officer (CTO) per entrare nel board come consigliere non esecutivo dal prossimo 1° luglio.



Questo passaggio arriva dopo oltre un decennio trascorso come uno dei principali artefici della piattaforma innovativa di Revolut. A succedergli sarà Donato Lucia, che assumerà il ruolo di Vice President of Technology. Lucia fa parte del team di ingegneria di Revolut da otto anni e ha ricoperto più recentemente il ruolo di Head of Technology.

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