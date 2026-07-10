Immissioni in ruolo: pubblicato il decreto autorizzatorio; Anief ricorda procedure e scadenze

È stato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione il decreto autorizzatorio che dà il via formale alle procedure per le immissioni in ruolo del personale docente. Il provvedimento permette agli Uffici Scolastici Regionali di definire i contingenti per classe di concorso e provincia e di attivare le diverse fasi di assegnazione, delineando la tempistica per la conclusione delle nomine ordinarie e per le successive surroghe da GPS.Chiara Cozzetto, segretario generale Anief, ha dichiarato sull'argomento: "È stato pubblicato oggi dal Ministero dell'Istruzione il decreto autorizzatorio che avvia formalmente le procedure di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027. Alcuni uffici scolastici regionali erano già partiti nei giorni scorsi con l'avvio della fase 1 delle immissioni in ruolo per l'ordine e la provincia, per i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi, ma da oggi formalmente possono pubblicare la distribuzione delle immissioni in ruolo per classe di concorso e provincia e avviare anche la fase 2, quella dell'assegnazione della sede per quanti dovessero risultare appunto destinatari di nomina a tempo indeterminato".La rappresentante sindacale ha inoltre ricordato la programmazione temporale e le tappe successive previste per la copertura dei posti rimasti vacanti, evidenziando il supporto offerto capillarmente sul territorio: "Ricordiamo che le procedure di immissione in ruolo ordinarie, comprensive degli eventuali elenchi regionali che verranno presi in considerazione solo in caso di posti residui, si concluderanno entro fine luglio o al massimo nei primi giorni di agosto, per poi far partire le procedure per l'assunzione da GPS sostegno prima fascia laddove ci fossero ulteriori residui per i posti di sostegno. Ricordiamo che il nostro sindacato è presente in tutta Italia e sul sito di Anief è possibile trovare la sede della vostra provincia e ottenere consulenza su queste procedure di immissione in ruolo".