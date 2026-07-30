Caltagirone, ricavi semestrali in crescita a 1,19 miliardi di euro trainati da grandi lavori

(Teleborsa) - Caltagirone , che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi pari a 1,186 miliardi di euro (1,095 miliardi di euro al 30 giugno 2025), in aumento dell'8,3% per effetto principalmente dell'incremento dei ricavi nel settore dei grandi lavori. Il margine operativo lordo, positivo per 201 milioni di euro, è in miglioramento dell'8,4% rispetto al primo semestre 2025 (185,4 milioni di euro) per effetto del contributo positivo del comparto lavori.



Il Risultato Netto del periodo è pari a 155,7 milioni di euro, +19% rispetto al 30 giugno 2025 (130,8 milioni di euro), di cui 98 milioni di euro di competenza del Gruppo (78,5 milioni di euro nel primo semestre 2025), in aumento del 24,9%. L'utile rilevato nel conto economico complessivo dell'esercizio è pari 395,3 milioni di euro (148,7 milioni di euro nel primo semestre 2025) di cui 269,9 milioni di euro di competenza del Gruppo (127,2 milioni nel 2025).



La posizione finanziaria netta è positiva per 426,8 milioni di euro (245,4 milioni di euro al 30 giugno 2025) in miglioramento di 181,4 milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa operativo del Gruppo Cementir e del Gruppo Vianini Lavori.

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