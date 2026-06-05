4AIM SICAF, assemblea conferma Dante Ravagnan consigliere

(Teleborsa) - In sede ordinaria l’Assemblea di 4AIM SICAF - prima SICAF focalizzata su investimenti in società` quotate e quotande su Euronext Growth Milan - ha deliberato la conferma della nomina di Dante Ravagnan a Consigliere di Amministrazione, già nominato per cooptazione.



In sede straordinaria, invece, i soci hanno deliberato, in funzione del perfezionamento dell'operazione di integrazione che ha condotto all’acquisizione del controllo di 4AIM da parte di Ambromobiliare , un adeguamento dello statuto sociale al fine di renderlo coerente con la nuova struttura di controllo e di gruppo, così come richiesto dal Regolamento di Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM.

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