4AIM SICAF, assemblea conferma Dante Ravagnan consigliere
(Teleborsa) - In sede ordinaria l’Assemblea di 4AIM SICAF - prima SICAF focalizzata su investimenti in società` quotate e quotande su Euronext Growth Milan - ha deliberato la conferma della nomina di Dante Ravagnan a Consigliere di Amministrazione, già nominato per cooptazione.
In sede straordinaria, invece, i soci hanno deliberato, in funzione del perfezionamento dell'operazione di integrazione che ha condotto all’acquisizione del controllo di 4AIM da parte di Ambromobiliare, un adeguamento dello statuto sociale al fine di renderlo coerente con la nuova struttura di controllo e di gruppo, così come richiesto dal Regolamento di Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM.
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